وزير إسرائيلي: العقوبات الأمريكية ستجبر إيران على قبول مطالب واشنطن

اعتبر وزير الاستخبارات الإسرائيلي أن العقوبات الأمريكية التي سيتم إعادة فرضها على إيران اليوم الاثنين ستجبر الحكومة الإيرانية على قبول المطالب الأمريكية بشأن برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية وإلا فإنها ستواجه خطر الانهيار.

وكتب الوزير يسرائيل كاتس، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل، على موقع "تويتر": "العقوبات الأمريكية على إيران، التي تدخل حيز التنفيذ اليوم، ستجبر الإيرانيين على الاختيار بين الإذعان لمطالب الولايات المتحدة بشأن الملف النووي والإرهاب الإقليمي، أو المخاطرة بانهيار الانظام وسقوطه".

وأضاف: "الاحتمال الأول جيد، والثاني ممتاز".

تأتي العقوبات في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي من الاتفاق المدعوم دوليا مع إيران. وواجهت إيران منذ ذلك الحين احتجاجات داخلية مستمرة مع تدهور اقتصادها بسبب المخاوف من تأثيرات إعادة تطبيق العقوبات.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو كانا من بين أقوى المعارضين للاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015. وكان نتنياهو واحدا من بين عدد قليل من القادة من حول العالم الذين أشادوا بقرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق.

وقالت إسرائيل إن الاتفاق لا يمنع إيران من تطوير برنامج نووي على المدى البعيد وإن رفع العقوبات الاقتصادية عنها يتيح لها تمويل الجماعات المسلحة في أنحاء الشرق الأوسط، كما أنه لا يفرض قيودا على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.