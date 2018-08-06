وخصصنا الرقم الساخن 121 لتلقي شكاوى فواتير الكهرباء ولا يمكن إجبار المواطنين على دفع الفاتورة قبل التحقق من الشكوى

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه سيتم بدء تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر يوليو بالزيادات الجديدة، مشيرًا إلى تطبيق أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء.

وشدد متحدث «الكهرباء»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، على دقة أخذ القراءات الصحيحة من العدادات سواء في المنازل أو الوحدات التجارية، متابعًا أن الوزارة تحرص على مصلحة المواطنين.

وتابع: «الفاتورة يجب أن تترجم الاستهلاك الحقيقي للمواطن، ويحق للمواطن عدم دفع قيمة الفاتورة في حالة وجود فرق في القراءة بين العداد والإيصال»، مطالبًا المواطنين بالتأكد من القراءة الصحيحة للعدادات.

وأوضح أن الوزارة قامت بتخصيص رقم ساخن 121 لتلقي شكاوى فواتير الكهرباء، مطالبًا المواطنين بإرفاق صورة من كعب إيصال الكهرباء عند التقدم بالشكوى في الهيئات التابعة للوزارة بالمحافظات؛ لمعالجة الأخطاء، متابعًا أنه لا يمكن إجبار المواطنين على دفع قيمة الفاتورة قبل التحقق من الشكوى.