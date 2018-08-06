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«القضاء الأعلى» يوافق على ترقية 975 مستشارا ورئيس محكمة

كتب- محمد جمعة:
نشر فى : الإثنين 6 أغسطس 2018 - 2:48 م | آخر تحديث : الإثنين 6 أغسطس 2018 - 2:48 م

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، ترقية 303 مستشارين إلى درجة رئيس استئناف، و322 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشارين.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أنه جرى نظر حركة التنقلات بين محاكم الاستئناف والتي روعيت فيها الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية وفق ما تقتضيه حاجة العمل.

وأضاف المستشار يحيي خليفة الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أن فترة التظلمات على الحركة ستبدأ من غد الثلاثاء ولمدة أسبوع حتى 13 أغسطس الجاري.«القضاء الأعلى» يوافق على ترقية 975 مستشارا ورئيس محكمة


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