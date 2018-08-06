قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن القوانين الحاكمة للقناة تجعلها تقف على مسافة واحدة من سفن جميع الدول، مضيفًا أنه يحق للقناة منع السفن في المرور إذا كانت تحمل المخدرات، أو تساهم في تجارة الرقيق، أو إذا كانت السفينة تابعة لدولة في حالة حرب معلنة مع مصر، وليس مجرد خلافات سياسية.

وأضاف «مميش»، خلال لقائه مع برنامج «العاشرة مساءً»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس الأحد، أن القناة تشكل لجنة من المخابرات العامة والحربية، والحرب الكيميائية، والجيش الثاني أو الثالث الميدانيين، لتفتيش الحاويات المشكوك فيها، متابعًا: «إذا كانت تحتوي ما يضر القناة أو الشعب المصري، فمن حقي أمنعها».

وأشار إلى مرور سفن تحمل محركات نووية عبر القناة، لكن يتم تفتيشها من قبل لجنة مختصة لقياس نسبة الإشعاع الصادرة منها، مشيرًا إلى منع مرور السفينة إذا زادت نسبة الإشعاع عن الحد المسموح به.

وتابع: «هذه السفن من الممكن أن تلحق الأذى بالشعب المصري كله، وده محصلش لحد دلوقتي، كل السفن بتبقى عارفة الحدود المسموح بيها».

وذكر أنه في حالة وجود سفينة تحمل مخدرات على متنها، يتم إلقاء القبض عليها، من قبل قوات الأمن الداخلي وقوات مكافحة المخدرات بعد تفتيشها، مشيرًا إلى مصادرة حمولة السفينة، وتحويلها للتحقيق.