كاكا «الإداري» يعود إلى ميلان

أكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لميلان، عودة مواطنه ريكاردو كاكا نجم الفريق السابق للعمل ضمن الطاقم الإداري بالنادي بداية من شهر سبتمبر المقبل .

وأبدي كاكا المتوج بالكرة الذهبية مع الروسونيري غب 2007 رغبته في العوده إلي ميلان "بيته القديم" من بوابة الجهاز الإداري والتطويري للميلان، خاصة بعد تولي باولو مالديني مهمة التطوير الرياضي في النادي الإيطالي.

وقال ليونادو في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" : "نعلم أن كاكا يريد التواجد في ميلان ونستطيع أن نقوم بعمل رائع معًا، سنري ما يمكن فعله لميلان في منصبه الجديد وسنساعده علي تحقيق ذلك".

وأضاف: "كاكا سيكون دائماً مرتبطاً بالنادي لأنه آخر من فاز بالكرة الذهبية لميلان، هو يريد أن يكون قريباً منا وفي سبتمبر سيكون هنا في ميلانو".