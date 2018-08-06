مجلس القضاء الأعلى يوافق على ترقية 35 قاضيا لدرجة نائب رئيس محكمة النقض

قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، ترقية 35 قاضيا إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وترقية 59 قاضيا إلى درجة "قاض" بمحكمة النقض.

وتتضمن قرار مجلس القضاء الأعلى ندب 26 قاضيا روؤساء بالاستئناف لرئاسة المحاكم الاقتصادية والابتدائية.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى وافق على ترقية 303 مستشارين إلى درجة رئيس استئناف، وترقية 322 مستشارا إلى درجة نائب رئيس استئناف كما وافق على ترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى -في بيان في وقت سابق اليوم- أن حركة التنقلات بين محاكم الاستئناف تم خلالها مراعاة رغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية؛ وفقا لما تقتضيه حاجة العمل، كما أنه من المقرر فتح التظلمات اعتبارا من الغد الثلاثاء ولمدة أسبوع.