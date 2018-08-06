قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت أعلى عائدات في تاريخها في العام المالي 2017/2018 منذ افتتاحها عام 1869، موضحًا أنه تم تحصيل حوالي 5.6 مليارات دولار، مضيفًا أن الفارق عن العام الذي قبله، يبلغ حوالي 600 مليون دولار.



وأضاف «مميش»، خلال لقائه مع برنامج «العاشرة مساءً»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس الأحد، أن القناة أدخلت للدولة خلال العام الماضي حوالي 99 مليار جنيه، بينما كلف حفر القناة الجديدة الدولة حوالي 20 مليار جنيه مصر، متابعًا: «وفرنا 11 ساعة من زمن الإبحار في القناة، وأصبحنا أسرعة قناة ملاحية في العالم».



وأوضح أن متوسط عدد السفن التي كانت تمر بالقناة كان حوالي 40 سفينة، ووصل الآن إلى 60 سفينة، مستطردًا أن الأسبوع الماضي شهد مرور 339 سفينة.



وذكر أن قناة السويس تعد أكثر قناة تتعامل مع السفن العملاقة، للدرجة التي تجعل بعض السفن تُبنى بمواصفات قناة السويس، مشيرًا إلى تحسن الموقف الملاحي لقناة السويس نتيجة تقليل زمن الإبحار.



