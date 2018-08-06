أوضح الفنان طلعت زكريا حقيقة تكفل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بتكاليف علاجه، قائلًا إنه اضطر أن يبيع كل ما يملك من أجل أن ينفق على تكاليف علاجه في إحدى المستشفيات في فرنسا، متابعًا: «الكلام ده كان 2007، والفلوس خلصت، ومفيش فلوس بتيجي من مصر وقرروا إنهم ينقلوني لفندق عشان أموت فيه».



وأضاف «زكريا»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، فجر الاثنين: «وفي اليوم اللي هتنقل فيه للفندق، لقيت 3 أشخاص بيلفوني في البطانية وبياخدوني على مطار أورلي في فرنسا، وطلعوني على طائرة صغيرة مكتوب عليها رئاسة جمهورية مصر العربية»، موضحًا أن هذه الطائرة هي ذاتها التي كان يستخدمها الرئيس مبارك أثناء رحلاته العلاجية.



وذكر أن هذه الطائرة أوصلته إلى مستشفى القصر العيني، لعلاجه بتكليف من الرئيس الأسبق «مبارك»، مضيفًا أنه لم يكن يعلم حتى هذه اللحظة من تكفل بدفع تكاليف علاجه في فرنسا.



وأوضح أن مدير مستشفى القصر العيني، هو الذي أخبره بأن «مبارك» هو دفع نفقات العلاج من جيبه الخاص، متابعًا: «بعد الثورة ناس كتير هاجموني قالوا إنه دفعلك من أموالنا، فأنا قولت الفلوس دي من المال الخاص لمبارك».



