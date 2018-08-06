التنسيق: 70 ألفا إجمالي المسجلين لتحويلات تقليل الاغتراب والنتيجة خلال 72 ساعة

أعلن رئيس قطاع التعليم والمشرف علي التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد عطا، أن إجمالي أعداد الطلاب الذين أجروا تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية بالتنسيق بلغ 70 ألف طالب وطالبة حتي ظهر أمس.

وأضاف عطا في تصريحات لـ"الشروق"، أنه تم غلق باب تحويلات تقليل الاغتراب مساء أمس الإثنين، موضحا أنه سيتم إعلان نتيحة التحويلات عقب غلقها ب72 ساعة.

وأعلنت الوزارة عن فتح باب القبول أمام باقى الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة لهذا العام 2018 وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى للوزارة، وذلك بدءا من اليوم الثلاثاء، وحتي الخميس المقبل، ولمدة يومين.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم إعلان نتائجهم مع باقى الطلاب الناجحين بالدور الثانى للثانوية العامة "المرحلة الثالثة"، حيث يبدأ تنسيق طلاب المرحلة الثالثة عقب استلام نتائج طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة.

والجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة للتنسيق تبدأ بحد أدني 205 درجة بنسبة 50% للطلاب الشعبة العلمية وعدد طلابها 56828 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 31277 طالب وطالبة، بإجمالي 88105 بالمرحلة الثالثة.

وفي سياق متصل، واصل طلاب الشريحة الأولى المتقدمين لكليات الجامعات الخاصة سحب أوراق التقدم، علي أن تبدأ الشريحة الثانية الخميس المقبل، وحتي آخر أغسطس، بحيث يكون الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين على النحو التالى: 95% الطب البشرى، و90% كليات "طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى"، و80% الهندسة، و70% كليتا "الفنون التطبيقية، العلوم الطبية التطبيقية"، و 70% كليتا "علوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية" ، و60% كليات "الاقتصاد والعلوم السياسية، الإدارة" ، و 62% كليات "اللغات والترجمة، الإعلام"، و 55% باقى الكليات.

كما تشمل قواعد التنسيق والقبول أيضاً مراعاة أن يقدم الطالب صورة معتمدة وموثقة من المستندات والشهادات الحاصل عليها عند التقدم للجامعة التى يرغب فى الالتحاق بها، مرفق بها ايصال من مكتب التنسيق الرئيسى يفيد باستلام المكتب لأصول الشهادات والمستندات.