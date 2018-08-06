شيرين تنفي إحيائها حفلا بالساحل الشمالي خلال أغسطس الجاري

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بيان إعلاميعن ما ورد من أخبار في الآونة الأخيرة حول اتفاق مزعوم بين #شيرين_عبد_الوهاب وبين أحد الأطراف على إقامة حفل غنائي في الساحل الشمالي في شهر أغسطس الجاري ١/٢
— Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 5, 2018
بيان إعلاميعن ما ورد من أخبار في الآونة الأخيرة حول اتفاق مزعوم بين #شيرين_عبد_الوهاب وبين أحد الأطراف على إقامة حفل غنائي في الساحل الشمالي في شهر أغسطس الجاري ١/٢
نؤكد أن هذه أخبار لا أساس لها من الصحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة وسنحمله المسئولية القانونية كاملة.مكتب إدارة اعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب ٢/٢
— Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 5, 2018
نؤكد أن هذه أخبار لا أساس لها من الصحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة وسنحمله المسئولية القانونية كاملة.مكتب إدارة اعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب ٢/٢