شيرين تنفي إحيائها حفلا بالساحل الشمالي خلال أغسطس الجاري

نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، صحة ما تردد حول وجود اتفاق بينها وبين أحد الأطراف، على إقامة حفل غنائي لها، في الساحل الشمالي، خلال شهر أغسطس الجاري.



وقالت «عبد الوهاب»، في بيان إعلامي نشرته، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، إنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة، مضيفة أنها ستحمله المسؤولية القانونية كاملة.



