تامر حسني يطرح الأفيش الرسمي لفيلم «البدلة»

نشر الفنان تامر حسني عبر خاصية الأستوري بموقع «إنستجرام»، الأفيش الرسمي لفيلم "البدلة"، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحي المقبل.



فيلم «البدلة» قصة تامر حسني، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، ويشارك تامر حسني في البطولة، وأكرم حسني، وأمينة خليل، وماجد المصري، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي كساب، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة.



وكان تامر طرح مؤخرا ألبومه الغنائي «عيش بشوقك» عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، يتضمن الألبوم 13 أغنية وهي «قابلتيني، ناسيني ليه، كفياك، أعذار، ولا يوم من أيامه، ورد صناعي، وأخيرا، وأنت معايا مع الشاب خالد، عيش بشوقك، حكايات الحب، لولاك حبيبي، تمن اختيار، و100 وش».