حقق فريق الداخلية فوزا مثيرا أمام حرس الحدود بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورين والتي أقُيمت اليوم الإثنين على ملعب المكس بالأسكندرية.

نجح مصطفى جمال لاعب حرس الحدود في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، وعادل عبدالله جمعة لاعب الحرس النتيجة للداخلية بعد أن أحرز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

ونجح حسام باولو لاعب الداخلية في تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 95 من عمر المباراة لينجح الدخلية في تحقيق فوز مهم خلال مسيرته بالدوري.

ووصل للداخلية للنقطة الرابعة متساويا مع الزمالك ويحتل المركز الثاني ، فيما فشل حرس الحدود في تحقيق أن نقطة حتى الأن بعد خسارته في مباراتين متتاليتين.