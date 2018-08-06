«بنجلادش» تدرس تطبيق عقوبة الإعدام في حوادث السيارات المميتة

قال مسؤول في وزارة العدل في بنجلادش، إن الحكومة ستبحث، اليوم الاثنين، تطبيق عقوبة الإعدام في حوادث السيارات المميتة، فيما نظم عشرات الآلاف احتجاجات لليوم التاسع على التوالي بعد مقتل شابين تحت عجلات حافلة مسرعة في العاصمة داكا.

ويطالب عشرات الآلاف من طلاب المدارس والجامعات الغاضبون بتغييرات في قوانين النقل في البلاد؛ مما يعطل مظاهر الحياة في العاصمة المزدحمة التي يقطنها نحو 18 مليون نسمة بعد مقتل الشابين حينما صدمت حافلة تديرها شركة خاصة مجموعة طلاب يوم 29 يوليو.

وقال المسؤول في وزارة العدل -الذي طلب عدم نشر اسمه- إن التعديل يضم اقتراحا بتطبيق أقصى عقوبة إذا تسبب الحادث في سقوط قتلى.