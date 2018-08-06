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ضبط 28 طن مخللات و100 جركن زيوت سيارات بالبحيرة


نشر فى : الإثنين 6 أغسطس 2018 - 11:39 ص | آخر تحديث : الإثنين 6 أغسطس 2018 - 11:39 ص

شنت مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بالاشتراك مع مديرة التموين، حملة لضبط الأسعار.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد وجدي الصيرفي مدير مباحث التموين، يفيد ضبط كل من «م.ظ» 43 سنة، صاحب مخزن زيوت سيارات؛ لقيامه بحيازة وتخزين زيوت سيارات مجهولة المصدر، وضُبط بحوزته 100 جركن بإجمالي 1.600 طن زيوت سيارات مختلفة الأنواع.

كما تم ضبط «أ.ع» 46 سنة، صاحبة مصنع مخللات؛ لقيامها بحيازة وإنتاج مخللات وتعبئتها في براميل غير مدون عليها أي بيانات إنتاج وصلاحية، وضُبط بحوزتها 28 طن مخللات، وطن ملح طعام.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة؛ للتحقيق.


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