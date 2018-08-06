بدأت اللجنة المشكلة من وزارة الثقافة أعمال إعادة تمثال الخديوي إسماعيل بمدينة الإسماعيلية لأصله، وإزالة الدهانات التي تم طلاء التمثال بها عن طريق الخطأ.

من جانبها تتابع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة أعمال اللجنة أول بأول، وطلبت الوزير تشكيل لجنة دائمة لمراجعة جميع التماثيل التي تجمل الميادين والشوارع الرئيسية في مختلف المحافظات، مؤكدة على قرار رئيس الوزراء بالاستعانة بوزارة الثقافة بوضع الرؤية المعمارية لتطوير الميادين المختلفة بهدف البدء في تغيير الصورة البصرية للفراغات العامة على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة الثقافة قد شكلت لجنة من المتخصصين في جهاز التنسيق الحضاري وقطاع الفنون التشكيلية لإجراء أعمال استعادة تمثال الخديوي لأصله، والتي ستعمل على مرحلتين، الأولى تتمثل في إزالة طبقتي الدهان من على سطح التمثال ثم استخدام المواد الصحيحة لاستعادة رونقه الأصلي.

يذكر أن تمثال الخديوي إسماعيل بمحافظة الإسماعيلية مصنوع عام 2003 من خامة البوليستر وهو من إبداع المثال شكري جبران.