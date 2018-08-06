«برنامج الزمالك» يحتكر ظهور جروس الإعلامي عقب المباريات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك ، برئاسة مرتضى منصور، على اقتصار ظهور كافة أفراد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري جروس واللاعبين في البرنامج الرسمي للقلعة البيضاء المنتظر انطلاقه فى إحدى القنوات الخاصة خلال الفترة القادمة .

وتضمن قرار مجلس الزمالك كافة العاملين بالأجهزة الرياضية بنادي الزمالك بمختلف الألعاب والأعمار السنية حيث سيكون البرنامج هو المنبر الإعلامي الرسمي والوحيد لظهور كافة العاملين بالنادي الأبيض في وسائل الإعلام .

ويقاطع المدير الفني السويسري المؤتمرات الصحفية للمباريات التي يخوضها الفريق الأبيض في الدوري