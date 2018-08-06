«الجبير»: لن نقبل أي محاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، مساء اليوم الاثنين، إن المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، مؤكدا عدم تقبل بلاده أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف وزير خارجية السعودية، بحسب ما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، أن المملكة ستتعامل بكل حزم مع كل محاولات التدخلات في شأنها الداخلي.

وتابع «الجبير»: «الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة وإيقاف المذكورين يخضع لأنظمتنا القضائية التي كفلت حقوقهم».

وقررت المملكة مساء أمس الأحد، تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بينها وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى، واستعدت سفيرها من هناك للتشاور، واعتبرت السفير الكندي لديها شخصًا غير مرغوب فيه وأمهلته 24 ساعة للمغادرة.