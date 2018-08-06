علقت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، على ما تردد بشأن عدم دستورية قانون الضريبة العقارية، قائلة إن رئيس المحكمة الدستورية العليا نفى بنفسه وجود دعوى حالية لبطلان قانون الضرائب العقارية.



وأضافت «حسين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن مهلة لتحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تنتهي في 15 أغسطس الجاري، ويمكن تقسيطها على مرتين، موضحة أن غرامة التأخير تقرر بحساب معدل الخصم في البنك المركزي بالإضافة إلى 2%.



وناشدت المواطنين وملاك الوحدات بضرورة تسجيل وحداتهم في مصلحة الضرائب، موضحة أن الضرائب تفرض على الوحدة المعينة وليس المالك، لذلك ينبغي الانتباه عند شراء الوحدات التأكد من عدم وجود ضرائب مستحقة عليها.



ولفتت إلى وجود لجان مُشكلة لتحديد أسعار الوحدات طبقًا لأسعار 1 يوليو 2013، مشيرة إلى تقدير الوحدات بأسعار أقل من الأسعار الحالية.



