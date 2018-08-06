مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بقنا

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لقى 4 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 8 آخرين، الإثنين، إثر تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص بطريق «قنا - نجع حمادي الصحراوى»، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى نجع حمادي المركزي.

تلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدى القاضي، إخطارا بالحادث، وبانتقال قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى المركزي، وتبين وفاة طبيب يدعى نادر مرزوق، و3 أخرين مجهولى الهوية، بالإضافة لإصابة 8 آخرين بكسور وسحجات.

وكشفت المعاينة الأولية، عن أن التصادم وقع نتيجة للسرعة الزائدة، وتم إخطار النيابة للتحقيق فى الواقعة.