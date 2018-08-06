وفاة آخر ناجِ من مجموعة المقاومة الفرنسية إبان الحرب العالمية الثانية

قالت وسائل إعلام فرنسية عديدة، أمس الأحد، إن آخر من نجا من مجموعة شهيرة من مقاتلي المقاومة المهاجرين في فرنسا، وقت الحرب العالمية الثانية، قد توفي أول أمس السبت عن عمر ناهز 101 عام.

ونجا أرسين تشاكاريان، المولود لعائلة أرمنية في تركيا عام 1916، من الاعتقال عندما تم إلقاء القبض على مجموعة المقاومة الشيوعية النشطة للغاية، بقيادة الشاعر الأرمني ميساك مانوشيان، في عام 1943.

وحكمت محكمة ألمانية على «مانوشيان» و22 آخرين من أعضاء الجماعة بالإعدام في فبراير عام 1944، وعمت حول باريس ملصقات باللونين الأحمر والأسود قام بوضعها ألمان، للمجموعة التي نددت بها السلطات الفرنسية المتعاونة مع النازي ووصفتهم بأنهم «جيش الجريمة».

وكان «تشاكاريان»، قد تم إخفائه من جانب أنصار آخرين قبل أن يشارك في القتال، وفي السنوات اللاحقة، أصبح مؤرخا للمقاومة، حيث نشر العديد من الكتب.

ومؤخرا في شهر فبراير الماضي، حضر مراسم إحياء ذكرى أعضاء من المجموعة تم إعدامهم عند قبورهم في ضاحية إيفري سور سين.

كما كتب الرئيس إيمانويل ماكرون على «تويتر»: «كان تشاكاريان بطلا للمقاومة وشاهد لا يعرف الكلل وظل صوته قويا حتى النهاية».

وقال زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي بيير لوران، في تغريدة له، إنه كعضو للمقاومة منذ البداية، كان أرسين مشاركا في كل النضالات التقدمية لهذا القرن مع الحزب.

في عام 1922، عندما كان «تشاكاريان» لا يزال طفلاً، فرت عائلته من الحرب والمذابح في تركيا، إلى اليونان أولا ثم إلى بلغاريا، ووصلوا في نهاية المطاف إلى فرنسا في عام 1930، عندما عُرض على والده وظيفة في مناجم الفحم.

وقال «تشاكاريان لراديو فرانس إنتر» في عام 2012، إنه نفسه «كاد أن يصبح كاهنًا» تحت تأثير أمه المتدينة للغاية، لكن عام 1933، اتصل «بمانوشيان»، الذي كان يجمع المساعدات للأطفال الأرمن في ذلك الوقت.

وفي الثلاثينيات من القرن الماضي، فكروا في الذهاب إلى إسبانيا للقتال إلى الجانب الجمهوري في الحرب الأهلية، لكن الحدود كانت مغلقة، وتم تجنيد «تشاكاريان»، على الرغم من أنه لم يكن قد حصل على الجنسية الفرنسية، في الجيش الفرنسي في عام 1937، ولكن تم تسريحه بعد استسلام فرنسا لألمانيا النازية في عام 1940.

وبعودته إلى باريس، رأى القوات والدبابات الألمانية في شارع الشانزليزيه، قائلا: «حسنا، لقد رأيت كل ذلك، وحاربت في الحرب بنفسي، وأصبحت وطنيا بعض الشئ».