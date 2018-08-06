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في إطار حرص الدولة على وجوب عودة الجماهير إلي المدرجات في دوري كرة القدم، والاهتمام والحرص بتأمين الجماهير والحفاظ على سلامتهم وليس منعهم، اجتمع اليوم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والأجهزة الأمنية والرقابية مع الاتحاد المصري لكرة القدم والسادة رؤساء الأندية.

وقد تم النقاش والإستماع إلى كافة الأطراف لوضع الرؤى الخاصة بدخول الجماهير في ضوء التكليفات الخاصة بذلك، وتم الإتفاق على ما يلي:

* البدء بالتدرج في دخول الجماهير وذلك بدءا من 1 سبتمبر وبعد عيد الأضحى المبارك.

* إعطاء دراسة متكاملة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم خلال تلك الفترة والتي ترسل إلى الجهات المعنية تنسيقا مع الأندية وذلك يوم الخميس الموافق 9 أغسطس على أن يتم الرد في غضون أسبوع من تاريخه « 16 أغسطس 2018»، والتي تتضمن البدء في الاستعانة بطلبة جامعات مصر لدخول المباريات طبقا لجدول المباريات وتحديد الاستادات والتنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة مع الاتحاد وذلك وفقا للطريقة المحددة من قبل الاتحاد.

* وضع تصور لتوعية الجماهير المرتبطة بالتدرج طبقا لنوعية ونسب الدخول والمنسق لها مع الجهات المعنية والاتحاد.

* يتم تنظيم عودة الجماهير للدورى والكأس وغيرها من أنشطة الاتحاد بتنظيم اتحاد الكرة مع الأندية تنسيقا مع الجهات المعنية ( وزرات وأجهزة تنفيذية).

* يتم العمل بشكل متوازي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم في وضع آلية ودراسة كاملة لدخول الجماهير بشكل مطلق تشمل :

-الاستادات وتجهيزاها طبقا لمسئوليات الأطراف كلا فيما يخصه بإشتراطات الاتحاد

- نظام التذاكر

- نظام التأمين الشامل لدخول الجماهير، والربط بشكل مركزي مع الاتحاد المصري والأندية

و يقترح من قبل اتحاد كرة القدم ، مباريات المنتخب والمباريات الإفريقية والعربية وفقا للوائح البطولات والدورات المنظمة لتلك المباريات