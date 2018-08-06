الإمارات تعلن تضامنها مع السعودية وتعرب عن رفضها لأي مساس بسيادة المملكة

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الإثنين، عن رفضها التام لأي تدخل في الشؤون الداخلية للسعودية، وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات أو ما تتبناه من سياسات، مؤكدة تضامنها مع المملكة في مواجهة أي تدخل خارجي من شأنه المساس بسيادتها الداخلية.

وشددت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - على أهمية احترام الأعراف والمواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول والتي تقوم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وفي نفس السياق، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، تأييده التام للإجراءات التي اتخذتها السعودية، ردا على ما صدر عن وزارة الخارجية الكندية والسفارة الكندية لدى المملكة بشأن المجموعة التي تم ايقاف أفرادها بناء على أمر النيابة العامة في المملكة بسبب مخالفتهم للأنظمة المتبعة فيها.

وأعرب الزياني - حسبما نقل الموقع الرسمي للتعاون الإسلامي - عن استنكاره ورفضه الشديد لما تضمنته تلك التصريحات من ادعاءات غير صحيحة، والتي تمثل خروجا على الأعراف الدبلوماسية الدولية، وتدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة، ومخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، معتبرا أن هذا الموقف الكندي إساءة لمجمل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كندا.