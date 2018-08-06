بدأت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، اليوم الاثنين، أولى أيام تحصيل فاتورة استهلاك شهر يوليو الماضي، بعد تطبيق الأسعار الجديدة بشرائح الكهرباء المختلفة وتطبيقها بالفواتير الجديدة، وذلك بعدما انتهت الشركة القابضة للكهرباء بالتنسيق مع شركات التوزيع المختلفة من متابعة مراجعة الفواتير قبل طباعتها وإصدارها؛ لتجنب الوقوع في أية أخطاء.

وأصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليمات مشددة لكافة رؤساء شركات التوزيع، طالبهم فيها بمتابعة أعمال التحصيل والكشف بصورة مستمرة، مشددا على ضرورة حسن المعاملة مع المشتركين بمختلف المناطق.

وقال "شاكر"، في تصريحات لـ"الشروق"، إنه وجه جميع رؤساء شركات التوزيع بتقسيط أية مديونيات أو مستحقات متراكمة على فقراء المشتركين ممن يعانون من ظروف صعبة تحول قدرتهم على سداد الفاتورة بصفة مستمرة، مشددا على تقديم كافة التسهيلات وتذليل أية عقبات تواجههم.

وأكد الوزير، أنه سيتم تقسيط فواتير كهرباء الاستهلاك المنزلي للمتأخرات من خلال جدولتها، نافيا ما تردد عن قطع التيار الكهربائي على البسطاء، موكدا أن شركات التوزيع والقطاعات والهندسات التابعة لها ملتزمة بتقسيط مديونيات غير القادرين على أن يتم إخطار العميل بتقسيط المديونية على الشهور التالية للشهر المتأخر وفي حالة تعدد التأخيرات يتم إنذار العميل، علما بأنه لا يحمل التقسيط أي فوائد على تلك المديونيات، وفق ما أعلنته وزارة الكهرباء مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين.

وكان وزير الكهرباء، أعلن أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2018-2019، والتي تم تطبيقها في يوليو الماضي وتحصيلها أغسطس الحالي، وهي كالتالي: الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات "22 قرش بدلا من 13 قرشا"، الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات "30 قرشا بدلا 22 قرشا"، الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات "36 قرشا بدلا من 27 قرشا"، الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات "70 قرشا بدلا من 55 قرشًا"، الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات "90 قرشا بدلا من 75 قرشًا"، الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات "135 قرشا بدلا من 125 قرشًا"، الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم "145 قرشا بدلا من 135 قرشًا".