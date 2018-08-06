القبض على عاطل بتهمة خطف طفل بشبرا مصر

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل لخطفه طفل في السادسة من العمر، أثناء سيره مع والديه بكوبري الليمون بمنطقة شبرا مصر، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان ضابط مباحث قسم شرطة شبرا وبصحبته القوة المرافقة أعلى كوبري الليمون، تناهى إلى سمعه صوت استغاثة تمكن بمعاونة الأهالي من ضبط «أحمد.ع» 25عامًا، عاطل، أثناء عدوه مترجلاً وبصحبته طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.

وبمناقشته، اعترف بخطف الطفل عقب سيره رفقة أهليته بقصد استغلاله في أعمال التسول، وبسؤال «محمد.ش» 28 سنة، تاجر قطع غيار سيارات، و«منار.م» 22 سنة، ربة منزل، والدي الطفل المجني عليه، اتهما بالشروع في خطف نجلهما ويدعي «حسين» 6 سنوات، أثناء سيرهما أعلى كوبري الليمون.