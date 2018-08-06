تشيلسي يستقر على بديل كورتوا

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استقر مسؤولي نادي تشيلسي الإنجليزي، على التعاقد مع جاك بوتلاند حارس مرمي فريق ستوك سيتي، لتعويض الخروج المحتمل لحارس البلوز تيبو كورتوا المرشح بقوة لمغادرة النادي اللندني والانتقال لصفوف ريال مدريد الاسباني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

شبكة " سكاى سبورت" البريطانية ، أشارت اليوم إلي أن تشيلسي وضع حارس ستوك سيتي " جاك بوتلاند" كخيار أول للتعاقد معه في حالة رحيل الحارس البلجيكي كورتوا للنادي الملكي.

صحيفة ماركا الاسبانية ، كانت ذكرت اليوم الأثنين، أن إدارة ريال مدريد ستعلن خلال الساعات المقبلة، تعاقدها الرسمي مع كورتوا لحماية عرين النادي الملكي بالموسم الجديد.

التقارير الصحفية أشارت إلي أن إدارة تشيلسي مستعدة لدفع 30 مليون إسترليني من أجل الظفر بخدمات حارس ستوك سيتي.