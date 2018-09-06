مقتل 6 عراقيين من عائلة واحدة بانفجار منزل مفخخ شمال الموصل

أعلن العميد حمد النامس مدير شرطة محافظة نينوي العراقية، مساء اليوم الخميس، مقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة إثر انفجار منزل مفخخ شمال الموصل.

وقال النامس إن "منزلا مفخخا في قضاء تلكيف انفجر لدى عودة عائلة نازحة مكونة من 6 مدنيين، بينهم طفل، مما أسفر عن مصرعهم جميعا".

وعلى صعيد آخر، قال النامس إن "القوات الأمنية وبناء على معلومات استخباراتية، تمكنت من اعتقال امرأة كانت تعمل مدربة في مديرية أمن تنظيم داعش في إحدى قرى قضاء القيارة، وأحد قياديي تنظيم داعش المدعو سيف عارف حنظل الملقب بأبو حارث خلال دخوله جامع المتوكل في القيارة".

يشار إلى أن خلايا تنظيم داعش النائمة في محافظة نينوي ما زالت تنشط بين الحين والآخر، وتنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجير ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.