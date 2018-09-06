زيزو: صياغة لائحة الأهلي بمشاركة الرياضيين يحقق مكاسب كثيرة

أعرب عبدالعزيز عبدالشافي المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن سعادته بالمشاركة في ورشة الرياضيين لمناقشة مشروع لائحة النظام الأساسي للنادي، مؤكدًا أن الإجتماع شهد مشاركة العديد من النجوم من مختلف الألعاب داخل القلعة الحمراء، لتقديم مقترحاتهم حول مشروع اللائحة، "تابع التفاصيل".

وأوضح أن الاستجابة لمطالب أعضاء الجمعية العمومية، وتعديل العديد من المواد والبنود تعظم عملية المشاركة في بناء مستقبل النادي، وتضمن الإنطلاق في آفاق جديدة على صعيد الاستثمار والتعاقدات وتحقيق ميزانية كبيرة في كل المجالات.

وأشار زيزو إلى أن صياغة مشروع اللائحة بمشاركة كل أفراد منظومة الأهلي سيحقق مكاسب كبيرة، في ظل قوة «عائلة الأهلي» التي تملك حوالي١٥٠ ألف أسرة تمثل رؤى واتجاهات متعددة، وأن أبسط ما يمكن تحقيقه من وراء مشروع اللائحة بداية تحقيق حلم استاد الأهلي.

وشدد المدير الرياضي على أن الأهلي حصل على لقب نادي القرن في إفريقيا بفضل تكاتف الجميع، وأن مشروع اللائحة فرصة لتحقيق نجاحات تضمن استمراره في المرتبة الأولى دائما، موجها الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة يوم ٢٨ سبتمبر الجاري؛ للتصويت على مشروع اللائحة.