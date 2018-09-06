دخلت القوانين الجديدة في إيطاليا حيز التنفيذ، الثلاثاء الماضي، وحذرت مدينة فلورنسا الإيطالية تناول الوجبات السريعة أثناء التنقل في الشوارع.

كما أعلنت السلطات تنفيذ القانون داخل 4 شوارع تاريخية للمدينة، ودفع غرامة 450 جنيه إسترليني في حال مخالفة القرار.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، سيتم تطبيق العقوبات وفرض القيود من الساعة 12 إلى الساعة 3 مساءً، ومن الساعة 6 إلى الساعة 10 مساءً، لمدة 4 أشهر.

وقال رئيس بلدية فلورنسا داريو نارديلا، إن القرار رادع وليس عقابي، وإذا تصرف السياح كما لو كانوا في منازلهم سيتم الترحيب بهم في المدينة، وخاصة إن كانوا يريدون تجربة السندوتشات المختلفة، التي تشتهر بها المدينة.