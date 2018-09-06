مضوي: صلاح أستثمار حقيقي للكرة المصرية

أكد الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، استثمار حقيقي للكرة المصرية، وأنه لاعب كامل من جميع النواحي وسيتم بناء المنتخب عليه.

وقال مضوي خلال مقابلة على قناة «أون سبورت» : "صلاح لاعب متكامل من جميع النواحي سواء فنيًا وبدنيًا أو نفسيًا، وبنصائحه سيعطي زملائه في المنتخب الثقة، بجانب أنه سيولد الإنتظام في صفوف الفراعنة".

وأكمل مدرب الدروايش حديثه مؤكدًا أن جناح الريدز هو محور أداء مصر، واعتماد المدربين جاء لأنه نجم كبير على غرار الأرجنتين وليونيل ميسي والبرتغال مع كرستيانو رونالدو والبرازيل مع نيمار، مشيرا إلى أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة سيعتمد على اللاعب في بناء الهجمات، وأن روح المنتخب ستظهر من خلاله.

ويرى مضوي أن مباراة النيجر ستكون فرصة أمام أجيري لأختبار العناصر الجديدة المنضمة حديثًا إلى صفوف الفراعنة، "تابع التفاصيل".

ويستعد المنتخب لمواجهة نظيره النيجر يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 والتي ستُقام في الكاميرون.

