بايرن ميونخ يفتتح ثالث مدارسه في الصين

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أعلن فريق بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) في المواسم الستة الأخيرة، عن افتتاحه ثالث مدرسة له في الصين اليوم الخميس.

وذكر بايرن أنه تم افتتاح المدرسة بناء على شراكة بين النادي البافاري وإقليم شانسي، الواقع في شمال الصين، ووكالة (تشاينا سبورتس فيوتشوريتي).

وتتضمن تلك الشراكة "تبادلا مستمرا للخبرات وزيارات منتظمة ومكثفة لمدربي بايرن الشباب، بالإضافة لمساعدة وتدريب المدربين الصينيين واللاعبين الشباب في مدينة ميونخ".

كما يمتلك بايرن أيضا مدرستين في مدينتي تشينجداو وشنجن الصينيتين، باعتبار البلد الآسيوي أحد أهم الأسواق التجارية الدولية.

وصرح روفان كاسبر، المدير التنفيذي لمقر بايرن في الصين "كرة القدم الصينية لديها إمكانات هائلة. نريد أن نلعب دورنا في دعم وتعزيز التنمية من خلال معرفتنا وخبرتنا في قطاع الشباب".