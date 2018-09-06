بيراميدز يكشف حقيقة ضم إبراهيموفيتش

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، والمدير الرياضي والمتحدث الرسمي لنادي يبراميدز، عن حقيقة المفاوضات التي تتناولها وسائل الإعلام مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي.

وقال أحمد حسن، في تصريحات تلفزيونية: «إبراهيموفيتش نجم كبير، ولكن كل ما أشيع عن مفاوضات التعاقد معه غير صحيح بالمرة».

وأوضح نجم الاهلي والزمالك السابق، أن بعض الصفحات غير الرسمية تنتحل اسم النادي وتروج مثل هذه الإشاعات».

في سياق متصل أوضح أحمد حسن، أن الفريق لا يحتاج إلى التعاقد سوى مع ثلاث لاعبين أو أربعة كحد أقصى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، منهم لاعبان أجنبيان.

وتابع حسن، خلال تصريحاته التلفزيونية: «نمتلك لاعبين مميزين في كل خطوط الملعب، ولكن احتياجات الفريق تتمثل في رأس حربة مميز وقوي، بالإضافة إلى لاعبين تحت رأس الحربة».

وأوضح: «الفريق الذي يريد المنافسة على بطولة يحتاج بدلاء على نفس مستوى الأساسيين، ولن تكون كل الصفقات الجديدة من الأجانب، نفاوص لاعبين مصريين أيضًا ولكن ليس من الأهلي لأن الأمر فيه بعض الصعوبة».

وأضاف أحمد حسن: «عانينا كثيرًا من الإشاعات بخصوص التعاقد مع اللاعبين، لا نتفاوض مع أي لاعب دون الرجوع إلى النادي الذي يلعب له بشكل رسمي وهذا ما تم مع كل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم».

وأردف: «بعض اللاعبين والوكلاء يسعون إلى تحقيق مكاسب شخصة واستفادة مالية على حساب مفاوضات بيراميدز وهذا الأمر كان يحدث بين الأهلي والزمالك من قبل».

وعن انتقال محمد مجدي «قفشة» في صفقة تبادلية لصالح ناد الزمالك مقابل محمود كهربا أكد أحمد حسن أن هذا الأمر عار تمامًا من الصحة موضحًا: «قفشة لاعب مهم جدًا في الفريق ولا يمكن الاستغناء عنه، وكل ما يقال في هذا الأمر غير صحيح بالمرة».

كما نفي أحمد حسن، وجود أي تفاوضات مع نجمي الأهلي السابقين محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي الحالي، ورمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لضمهم خلال الفترة المقبلة.