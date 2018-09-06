قال المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، إن الخط الأول للمترو يعتبر الأعلى كثافة في العالم على الإطلاق، متابعًا: «بينقل 2 مليون راكب يوميًا، وأي محطة بيكون فيها زحمة على الأرصفة في أي وقت من النهار».



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن هناك مشروعًا لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الأول، لتقليل زمن التقاطر من 3 دقائق إلى دقيقة ونصف، متابعًا: «الأعداد كبيرة جدًا وبتتزايد، ويحتاج إلى إعادة تأهيل بصورة سريعة، لأنه أول خط افتتح عام 1987».



وأوضح أنه تم تغيير حوالي 850 ماكينة تذاكر في هذا الخط مع الخط الثاني، إلى جانب ضخ حوالي 20 قطارًا مكيفًا على هذا الخط، موضحًا أن هناك خطة لتطوير كل الأجهزة الإلكتروميكانية وأنظمة الإشارات التي تتحكم في زمن التقاطر.



وتابع: «ما لم يكن هناك نظام إشارت محدث، لن تستطيع تقليل زمن التقاطر بشكل آمن»، مستطردًا أن هناك برنامجًا لتحديث أسطول القطارات في هذا الخط، ويشمل طرح 32 قطارًا جديدًا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 23 قطارًا.



