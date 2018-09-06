«النويشي»: 2 مليون جنيه لتجديد شبكات مياه في 3 قرى شمال بني سويف

أكد النائب بدوي النويشي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الواسطى شمال بني سويف وعضو الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر عن حزب مستقبل وطن، أنه حصل على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوفير 2 مليون جنيه لتجديد بعض شبكات مياه الشرب بقرى الميمون وبني حدير والواسطى، بمركز الواسطى، بمحافظة بني سويف.

وتابع النويشى، أنه سيتم الإحلال والتجديد من مواسير اسبستوس إلى بلاستيك، من بند المد والتدعيم، بخطة عام 2018 / 2019، وذلك لتوفير مياه شرب صالحة للمواطنين، وبناء عليه تم إخطار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإصدار التعليمات لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف، للبدء فى تنفيذ الأعمال المطلوبة وتحديد موعد الانتهاء من التنفيذ.