أحمد ناجي يتحدث عن حراسة منتخب مصر واعتزال الحضري

أكد أحمد ناجي مدرب حراس المرمي للمنتخب الوطني علي أنه سيفتقد أسطورة حراسة المرمى المصرية عصام الحضري مع المنتخب، والذي اعلن اعتزاله دوليا، مؤخرا بعد خوضه نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية لقناة " أون سبورت " على هامش استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة النيجر ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا : بالطبع سنفتقد عصام الحضري، لكن الحياة لن تتوقف، والذي أثبت ذالك هو أننا بدأنا بمحمد الشناوي في كأس العالم، وبالرغم من صعوبة اعتزاله سننظر للمستقبل".

وعن المنافسه على مركز حراسة المرمى في المنتخب الوطني قال : " المنافسة لم تكن فقط بين الثلاثي الذي تم اختياره، بل كانت بين 7 أو 8 حراس، قدموا أسابيع مميزة جدا في الدوري الممتاز".

وتابع : " دائرة اختيار الحراس واسعة، ولا يوجد أي تخوف على هذا المركز، ويرجع الفضل بالطبع في ذالك إلى مدربي حراس المرمى في الأندية".

ناجي علق أيضا على حظوظ المنتخب في التأهل لأمم أفريقيا 2019، بالكاميرون قائلا : " نحن فريق كبير ولدينا ثلاث مباريات هامة جدا، نستطيع من خلالها استرداد قيمتنا ومكانتنا الطبيعية في المجموعة".

وأضاف : بالتأكيد نملك لاعبين جيديين للغاية، لديهم القدرة على إيصال المنتخب الوطني للنهائيات الإفريقية القادمة".