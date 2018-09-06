رئيس جامعة كفر الشيخ: نهتم بالنانو تكنولوجي دعما للاقتصاد القومي

قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن التوجيهات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار دعم الجامعات المصرية، هدفها إحداث تميز في التعليم، متابعًا: «بمعنى ألا تكون الشهادات هي المنتج الأساسي للجامعات، ولكن يجب أن يكون المنتج الأساسي هو المعرفة، من أجل دعم الاقتصاد القومي».



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأربعاء، أن جامعة كفر الشيخ بدأت تتخذ خطواتها في هذا الاتجاه عن طريق الاهتمام بعلوم المستقبل، مثل علوم النانو تكنولوجي، واكتشاف وتطوير الدواء، مشيرًا إلى إنشاء معهدين لتطوير البحث العلمي في هذين المجالين.



وذكر أن مصر لديها 650 باحثًا لكل مليون نسمة، مشيرًا إلى أهمية وجود باحثين متقدمين للعمل على الوظائف المستقبلية التي تحدث طفرة في الاقتصاد الوطني، تمهيدًا للدخول في دائرة الاقتصاد المعتمد على إنتاج الإلكترونيات.



وبالنسبة لطلبة العلوم الاجتماعية والإنسانية، مثل طلبة الآداب، أشار إلى إكسابهم مهارات معينة لمواجهة التغيرات التي تطرأ في سوق العمل، لإيجاد وظيفة مناسبة أو البدء في مشروع خاص، متابعًا: «عملنا مبادرة مع البنك الأهلي، ونتج عنها تعيين عدد من طلاب التجارة المتميزين في فروع البنك».