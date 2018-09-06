طارق قنديل يوضح الهدف من زيارة وفد الأهلي للجنة الأولمبية

أشار طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى أن الزيارة التي قام بها وفد القلعة الحمراء اليوم برئاسة محمود الخطيب إلى اللجنة الأولمبية "تابع التفاصيل"، جاءت لعرض صيغة مشروع لائحة النظام الأساسي ومعرفة مقترحاتهم حول مشروع اللائحة، ومدى توافقها مع القوانين والميثاق الأولمبي.

وأضاف أن مجلس الإدارة منح فرصة المشاركة لجميع أعضاء الجمعية العمومية، واستجاب لمقترحاتهم، وكذلك للمقترحات التي خرجت من ورش العمل الفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية، للتعرف على وجهات النظر المختلفة والوصول إلى أفضل صياغة ممكنة لمشروع اللائحة.

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد قام بزيارة مقر اللجنة الأولمبية صباح اليوم الخميس على رأس وفد يضم كلا من طارق قنديل ومحمد الجارحي عضوي مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، بجانب المستشار أسامة قنديل رئيس محكمة الاستئناف وعضو لجنة الصياغة النهائية للائحة.

جدير بالذكر أن اللجنة المركزية لمشروع لائحة النظام الأساسي كانت قد أرسلت مشروع اللائحة إلى اللجنة الأولمبية، التي قامت بدورها بتوجيه الدعوة إلى مسئولي الأهلي وأعضاء اللجنة المركزية، لمناقشتها وإبداء مقترحاتها على الشكل النهائي لمشروع اللائحة.