يحل اليوم المطرب الشاب خالد منيب، ابن أخو المطرب الراحل عامر منيب، ضيفا على برنامج "فاكر الغنوة ده" على راديو إنرجي الذي يقدمه الفنان هشام عباس، وذلك احتفالا بذكرى ميلاد المطرب الراحل.

خالد سيقوم بغناء مجموعة من أجمل الأغاني التي قدمها عامر منيب من قبل، ويقوم مع الفنان هشام عباس بتذكر الكثير من الذكريات الجميلة مع الفنان عامر منيب، وصرح خالد أن الحلقة ستكون مليئة بالمفاجآت والحصريات، حيث سيعلن الفنان عن بعض تفاصيل أغانيه القادمة.

برنامج "فاكر الغنوة ده" يذاع كل يوم خميس من الثامنة حتى العاشرة مساء على إذاعة راديو إنرجي، ويقدم النجم هشام عباس، وهو يهتم في كل حلقة بتحديد فترة زمنية للحديث عن أغانيها وتطور الموسيقى خلالها بالإضافة إلى تطور تقنيات الصناعة، وكذلك أهم الألبومات والحفلات.