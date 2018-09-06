مدرب المنتخب السعودي يستدعي هارون لتعويض هوساوي

استدعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، اللاعب عبدالعزيز هارون، مدافع نادي الشباب للمشاركة في الحصة التدريبية للمنتخب الأخضر اليوم الخميس.

وجاء استدعاء لاعب فريق الشباب، بسبب عدم جاهزية معتز هوساوي مدافع المنتخب السعودي، الذي يواصل تدريباته الخاصة رفقة الجهاز الطبي للفريق.

ويخوض المنتخب السعودي معسكرا في العاصمة الرياض خلال الوقت الراهن، ضمن المرحلة الأولى من الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية، المقرر إقامتها في الإمارات خلال شهر يناير المقبل.

ويتخلل المعسكر مباراة ودية للمنتخب السعودي أمام نظيره البوليفي غدا الجمعة، قبل إنهاء التجمع وانتظام اللاعبين مع فرقهم استعدادا لاستئناف مباريات دوري الامير محمد بن سلمان الذي تم اطلاقه على دوري المحترفين هذا الموسم.