بالصور - المنتخب يواصل استعداداته للنيجر

أدى المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم تدريبه قبل الأخير استعدادًا للقاء النيجر يوم السبت المقبل بستاد برج العرب، ضمن الجولة الثانية لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 والمقرر إقامتها بالكاميرون.

شارك في مران الليلة جميع اللاعبين الـ24، وظهروا في حالة بدنية ومعنوية طيبة، فيما حرص الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري أن تكون تدريبات الإحماء بالكرة ترويحية لتخفيف الضغط النفسي عن اللاعبين خلال المعسكر المغلق الذي بدأ الإثنين الماضي.

كما شمل المران التدريب على بعض الجمل الخططية عن طريق تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين قبل استئناف التدريبات المهارية بشكل مجمع.

حضر المران أعضاء مجلس الإدارة مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد وكرم كردي وعامر حسين رئيس منطقة الأسكندرية.

وكان أجيري أستقر على حامل شارة قيادة المنتخب "تابع التفاصيل"، فيما كشف المحمدي عن استعدادات الفراعنة لمواجهة النيجر "تابع التفاصيل"

من ناحية أخرى أدى المنتخب الوطني للنيجر تدريبه الأول اليوم بملعب فندق الإقامة الساعة 5:30 واستمر حوالي ساعة، وتكتمل صفوف منتخب النيجر في تدريب الغد بوصول اللاعبين هينيكوي وأمادو ديجيبو بعد منتصف الليل ودوادو فجر غد ، فيما تقرر إلغاء استدعاء محمد علي بعد إصابته مع ناديه.