الأهلي يتفوق على الريال والبارسا في استفتاء إسباني لأفضل شعار في العالم

تجري صحيفة «ماركا» الإسبانية تصويتًا جماهيريًا، لاختيار أفضل شعار نادٍ على مستوى العالم.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني، في تصنيف أفضل شعار لنادٍ في العالم، حسب الاستفتاء الذي تجريه الصحيفة الإسبانية، خلف نادي الرجاء المغربي، فيما جاء ريال مدريد الإسباني ثالثا.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 49.400 صوت، بفارق 1300 صوت عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث، بينما ينفرد الرجاء المغربي بالمركز الأول في التصويت برصيد 91.100 صوت.

ولم تشهد قائمة الأندية الخمسون في التصويت وجود أي نادٍ عربي سوى الأهلي، بالإضافة إلى الرجاء والوداد من المغرب، حيث حل الوداد في المركز السادس برصيد 25.100 صوت.

وتفوق الأهلي على فريقي ليفربول الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني الذان احتلا المركز الرابع والخامس على الترتيب.

وكانت صحيفة ماركة الإسبانية قد أجرت تصويت بين 50 نادٍ على مستوى العالم لاختيار النادي صاحب أفضل شعار، وكان بالميراس البرازيلي قد حصد المركز الأول في تصويت الصحيفة لأفضل قميص نادٍ.