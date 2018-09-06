قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، الدكتور سعد الحديثي، إن الحكومة تسعى لتهدئة الأوضاع في البصرة، واحتواء الأزمة وإيجاد معالجات لكل المشكلات التي تعاني منها المحافظة، متابعًا أن الحكومة رفعت حالة الاستنفار الأمني خلال الأيام الماضية.

وأضاف متحدث الحكومة العراقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار TEN»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الخميس، أن رئيس الوزراء التقى أول أمس محافظ البصرة ونوابها البرلمانيين، وأعطى صلاحيات إدارية ومالية واسعة للمحافظ للمباشرة في اتخاذ إجراءات جادة استجابة لمطالب المتظاهرين وتطوير الواقع الخدمي بالبصرة.

وأوضح أنه تم استثناء محافظ البصرة من الإجراءات القانونية الخاصة بالتعاقد مع الشركات، تيسيرًا لسرعة تنفيذ مشروعات عاجلة لتوفير الخدمات في المحافظة، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع المتظاهرين بتروي، وهناك توجيهات أمنية بعدم استخدام الرصاص الحي تجاههم.

وتابع أن الحكومة على استعداد لإجراء حوار مع أي طرف يسعى لحل أزمة البصر، مضيفًا أن رئيس الوزراء سيحضر الجلسة البرلمانية الذي دعا إليها زعيم الأغلبية البرلمانية مقتدى الصدر، إذا انعقدت الأحد المقبل.

وتشهد محافظة البصرة العراقية، تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، أسفرت عن مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين بعد تدخل القوات الأمنية.

ودعا زعيم الأغلبية البرلمانية مقتدى الصدر، مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسة استثنائية من أجل التوصل إلى حل جذري للمشكلات الصحية ونقص الخدمات في البصرة.