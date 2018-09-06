المصري يشكو بانسيه في «فيفا»

أكد محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي، أنه تم تقديم شكوى رسمية ضد البوركينابى أريستيد بانسيه في المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في ظل إنقطاع الاتصالات بين اللاعب وإدارة النادي منذ مايو الماضي.

وأشار الخولي أن إدارة النادي أرسلت كافة المستندات الخاصة بموقف اللاعب إلى المستشار نصر عزام المحامى الدولى لدى الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية والذى يتولى هذا الملف لحفظ حق النادى فى الرد على اى شكوى من اللاعب.

وانقطع بانسيه عن الحضور تمامًا للنادي منذ سفره لاجراء عملية جراحية ببلجيكا خلال مايو الماضى بعد إصابته بقطع في وتر إكيلس خلال مباراة يونياو دو سونجو الموزمبيقي والمصري بدورى المجموعات من كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وقال الخولي أن ادارة النادى قامت بقيد اللاعب في قائمة الانتظار للموسم الجديد رغم إنقطاع كافة الاتصالات بين الطرفين دون سابق إنذار، وأنه من المفترض أن تتم عملية علاجه وتأهيل بانسيه تحت اشراف الجهاز الطبي للمصري.