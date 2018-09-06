فيسبوك وتويتر: أخفقنا في منع التدخل في الانتخابات الأمريكية

اعترف مسؤولو فيسبوك وتويتر بالإخفاق في التعامل مع الحملات الأجنبية الرامية إلى التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، بسبب البطء في التحرك لمواجهة هذه التدخلات.

وقالوا في شهادة أمام لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، إنهم استغرقوا وقتا طويلا جدا للتعامل مع مثل هذه الحملات التي أدت إلى خسارة المرشحة هيلاري كلينتون وفوز الرئيس دونالد ترامب.

وقالت شيريل ساندبرغ، رئيسة العمليات في الفيسبوك في جلسة استماع لجنة المخابرات، إن الشبكة الاجتماعية كانت "بطيئة للغاية" في التعامل مع مشكلة التدخل في الانتخابات.

وقد اعترف جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لتويتر في الجلسة نفسها، بأن موقع التواصل الاجتماعي كان "غير مستعد " لمواجهة عملية "تسليح" النقاشات (تحويلها إلى أسلحة في الحرب على الولايات المتحدة).

ولم يمثُل مسؤولو شركة غوغل أمام جلسة استماع لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ.

وافتتح السيناتور الديمقراطي "مارك وارنر" جلسة الاستماع، وقال إنه "يشعر بخيبة أمل عميقة" لأن شركة غوغل "اختارت عدم إرسال قيادتها العليا للجلسة".

لماذا عُقدت جلسة الاستماع؟

ركزت لجنة مجلس الشيوخ على ما قامت به شركات التكنولوجيا العملاقة لمنع التدخل في الانتخابات الأمريكية في المستقبل.

وجاء هذا بعد مزاعم بأن روسيا وغيرها من الجهات الأجنبية المؤثرة نشرت معلومات خاطئة قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقال السيناتور مارك وارنر :"بالاستفادة من الفهم المتأخر لما حدث، يتضح ارتكاب كل من فيسبوك وتويتر أخطاء خطيرة، أنتم مثل الحكومة الأمريكية لم تتحركوا بفاعلية وسرعة ضد الهجمات الصاخبة على انتخاباتنا (..) حتى بعد الانتخابات، كنتم مترددين في الاعتراف بأن هناك مشكلة".

وحذر من أن الشبكات الاجتماعية قد تواجه لوائح جديدة.

ما هي أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ؟

هل سيوفر موقع تويتر مؤشرا يمكن من خلاله إظهار حقيقة الحسابات، وهل هي حقيقة أم مجرد حسابات وهمية تعمل آليا؟

ورد الرئيس التنفيذي لتويتر دورسي أن الموقع كان "يهتم" بهذه الفكرة، ويمكنه تصنيف الحسابات على أنها وهمية إذا تمكن من اكتشافها.

سأل السناتور مارتن هاينريش عما إذا كان "نشر مواطن أمريكي معلومات كاذبة عمدا" من شأنه أن يكون انتهاكا لمعايير فيسبوك، وأعطى مثالا لشخص يدعي على فيسبوك أن ضحايا حادث إطلاق نار جماعي كانوا ممثلين.

وردت ساندبرغ، رئيسة العمليات في الفيسبوك، إن الموقع لم يكن يرغب في أن يكون "قاضي الحقيقة"، وعمل مع طرف ثالث لفحص الحقائق لتحديد المعلومات المضللة. وقالت إن القصص التي تم تمييزها بعلامة أنها كاذبة شهدت "انخفاضا كبيرا في انتشارها".

سألت السناتور، سوزان كولينز، عما إذا كانت الشبكات الاجتماعية ستنبه المستخدمين إذا كانوا يشاركون في حسابات مزيفة، بمجرد تحديد هذه الحسابات وإزالتها.

واعترف دورسي، بأن تويتر لم يفعل ما يكفي. بينما قالت ساندبرغ إن فيسبوك أخطر المستخدمين في حالات محددة، بما في ذلك أشخاص أشاروا إلى أنهم سيحضرون مؤتمرا مزيفا مقام في واشنطن.