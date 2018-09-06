النقل تعلن تأسيس شركة مساهمة لإنشاء وإدارة محطات متعددة الأغراض

«عرفات»: عقد الجمعية العمومية التأسيسية خلال أيام



أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، تأسيس شركة مساهمة مصرية لمباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات متعددة الأغراض، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وقال هشام عرفات وزير النقل، إنه تم الاستقرار علي اسم الشركة ليكون "المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض" ومقرها بالمبني الاستثماري في ميناء الاسكندرية، بغرض إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب على الأرصفة من 55 الي 62 بميناء الإسكندرية، والمساحات الخلفية له وما سيتم إنشاؤه وإضافته إلى تلك الساحات، بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً من تاريخ تأسيس الشركة.

وأضاف عرفات أن رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه مصري بنسبة 34 % للهيئة العامة لميناء الاسكندرية، و 33 % لهيئة قناة السويس ، و 33 % للشركة القابضة للنقل البحري والبري، على أن يكون لميناء الاسكندرية حق الإدارة، مشيراً إلى أنه سيتم عقد الجمعية العمومية التأسيسية خلال أيام، بحضور كل من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحري محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، وأعضاء الجمعية التأسيسية.

ومن جانبه، أوضح اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الشركة بدأت فور إعلان تأسيسها بالعمل الفعلي حيث تُجهز لانعقاد الجمعية التأسيسية، كما يجري الأن اتحاذ إجراءات الطرح للمحطة متعددة الأغراض علي الأرصفة من 55 الي 62 بميناء الاسكندرية علي المكاتب الاستشارية العالمية ذات الخبرة، لإعداد كراسات الشروط والمواصفات لاختيار استشاري المشروع، ومقاول التنفيذ ، ومُشغل المحطة.

وأشار عطية إلى أن المحطة متعددة الأغراض يبلغ طاقة التداول بها من 15 الي 18 مليون طن، وتبلغ مساحة ساحات التداول 560 ألف متر، كما يصل تداول الحاويات مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، كما يبلغ طول الأرصفة 2480 متر بأعماق حتي 17 متر، حيث تكون المحطة قادرة على استقبال 6 سفن في وقت واحد، فضلاً عن استقبالها من 6 الي 8 بارجات مائية.