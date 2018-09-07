ديباي يقود هولندا للفوز على بيرو وديا

قاد النجم الهولندي ممفيس ديباي منتخب هولندا لتحقيق انتصار ودي 2 / 1 على ضيفه منتخب بيرو في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الخميس، في إطار استعدادات المنتخب البرتقالي لخوض فعاليات بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب بيرو بهدف مباغت أحرزه بيدرو أكوينو في الدقيقة 13.

ونجح ديباي في منح الأفضلية لمنتخب هولندا بعدما أحرز هدفيه في الدقيقتين 60 و83.

ويستعد المنتخب الهولندي، الذي غاب عن بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بروسيا، لملاقاة مضيفه منتخب فرنسا (بطل العالم) يوم الأحد المقبل.