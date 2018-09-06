المحكمة البرازيلية العليا ترفض طعن «دا سيلفا» ضد حكم إدانته بالفساد

رفضت أعلى محكمة في البرازيل اليوم الخميس، الاستئناف الذي تقدم به الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 12 عاما، والذي أدى إلى منعه من خوض الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل.

ودفع محامو لولا دا سيلفا، بأن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة دافعت عن ترشيحه، لكن القاضي إدسون فاشين قال إن بيان اللجنة الأممية لم يكن نهائيًا، بحسب ما أفادت به صحيفة أو جلوبو.

ولا يزال يتعين على المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى محكمة في البلاد، النظر في استئناف قانوني آخر يطالبها بإلغاء قرار سابق من قبل المحكمة الانتخابية العليا لمنع لولا من خوض انتخابات 7 أكتوبر بسبب سجله الجنائي.

وتقدم محامو لولا أيضا بطعن أمام المحكمة الانتخابية نفسها.

وكان الرئيس السابق المحبوب على المستوى الشعبي، قد سجن في أبريل الماضي بعد إدانته بالفساد فيما يتصل بترميم منزله على شاطئ البحر، بتمويل من شركة كانت تسعى لإبرام عقود مع شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة "بتروبراس".

ويبدو أن فرصة نجاح الطعون القانونية التي تقدم بها لولا دا سيلفا ضئيلة.

ومن المتوقع أن يدفع حزب العمال اليساري الذي ينتمي إليه لولا دا سيلفا بمرشحه لمنصب نائب الرئيس، رئيس بلدية ساو باولو السابق فرناندو حداد، كي يكون مرشح الحزب للرئاسة.

وكان لولا دا سيلفا متقدما بشكل كبير على المرشحين الثلاثة عشر الآخرين في استطلاعات الرأي.