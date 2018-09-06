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فيديو.. إجلاء 500 مهاجر من «مخيم دنكيرك» في فرنسا

باريس - د ب أ
نشر فى : الخميس 6 سبتمبر 2018 - 5:55 م | آخر تحديث : الخميس 6 سبتمبر 2018 - 5:55 م

صرح وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، اليوم الخميس، بأن السلطات الفرنسية تقوم بإجلاء المئات من المهاجرين من مخيم غير رسمي بالقرب من ميناء دنكيرك الواقع على بحر المانش.

وقال كولومب لإذاعة "آر إم سي" إن مهاجرين يستوطنون في منطقة جراند سينث، مضيفا "لم نرد أن يحدث ذلك، حتى يمكن للمنطقة أن تنتعش وتتطور اقتصاديا".

ويفضل المئات من المهاجرين منذ أعوام موانئ فرنسا الواقعة على بحر المانش أملا في العبور إلى بريطانيا بصورة غير قانونية، غالبا لأنهم لديهم أسر هناك أو يتحدثون اللغة الانجليزية.

وقالت متحدثة باسم السلطات المحلية إنه جرى إجلاء 434 مهاجرا بحلول عصر اليوم.

وجرى نقلهم لمراكز إيواء، حيث ستقوم السلطات بفحص وضعهم القانوني.

وأضافت المتحدثة أنه لم تحدث اشتباكات أو تقع إصابات خلال عملية الإجلاء، التي شارك فيها نحو 200 رجل شرطة.


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