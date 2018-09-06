كيم: لنجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية والتهديدات.



وقال: "لنتخلى تماما عن تهديدات الاشتباكات العسكرية والرعب من اندلاع الحرب في شبه الجزيرة الكورية، ونبني وطنا للسلام، خاليا من الأسلحة النووية والتهديدات النووية وهو موقفنا الثابت وإرادتي الشخصية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس.



وذكرت يونهاب أن كيم أكد إرادته في تحقيق التفكيك النووي، وذلك أثناء استقباله وفد المبعوثين الخاصين للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن الذي زار بيونج يونج أمس الأربعاء، قائلا: "لنسعى في الشمال والجنوب معا بصورة أكثر نشاطا من الآخرين لتحقيق النزع النووي في شبه الجزيرة الكورية".