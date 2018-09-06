ضبط شخصين بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالبحيرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين لقيامهما بتزوير المستندات والمحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة، قيام كلٍ من «محمد.ض» 41 عاما، صاحب مكتبة سبق اتهامه في 7 قضايا «ضرب، تبديد، مباني»، و«محمود.م» 32 عاما، صاحب مكتبة سبق اتهامه في قضيتين «ضرب، تبديد» مقيمان بمحافظة البحيرة، بمزاولة نشاطا إجراميا في تزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتحصلا عليها.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبطهما وعثر بحوزة الأول على فلاشة كمبيوتر محملة بنماذج لفواتير ومستندات منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، وكذلك نماذج أختام شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة، ومستندات مزورة عبارة عن «فواتير خاصة بمشروع المحاجر والبناء بالمنوفية، شهادات من واقع الجدول منسوب صدورها لإحدى النيابات والمحاكم، توكيلات رسمية، بطاقات ضريبية، رخص محلات».

كما عُثر بحوزة الثاني على مجموعة من المستندات المزورة عبارة عن «شهادات طبية، توكيلات رسمية، طوابع حكومية».

وبمواجهة المتهمان، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم نظير ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.