كارتيرون يرفض الاستعانة بناشئي الأهلي في فترة التوقف

قرر باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي عدم تصعيد أي لاعب شاب لتدريبات الفريق الأول خلال فترة توقف الدوري.

وقال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، إن كارتيرون لن يقوم بتصعيد أي لاعب للمران مع الفريق الأول خلال الأيام القادمة لتعويض غياب اللاعبين الدوليين المتواجدين سواء مع المنتخب الأول أو الأوليمبي.

وأضاف يوسف أن التركيز سيكون على المجموعة المتواجدة مع الفريق في الوقت الحالي؛ من أجل تجهيزها، وأيضا السعي لتجهيز اللاعبين المصابين.

وأوضح أن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من توقف الدوري؛ لتجهيز المجموعة التي لم تشارك بشكل أساسي خلال الفترة الماضية، وأيضا متابعة تجهيز مجموعة اللاعبين الذين يعانون من إصابات مختلفة؛ من أجل الاستعانة بهم من جديد الفترة القادمة.

ويستأنف الأهلي اليوم الخميس تدريباته استعدادا للقاء هورويا كوناكري الغيني يوم 14 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.